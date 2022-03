L’album d’esordio del collettivo jazz-afrobeat londinese Kokoroko

2 Minuti

230 Parole

I Kokoroko sono una band di culto, attiva da soli 4 anni e già con 3 singoli e un EP di grande successo

Il collettivo jazz-afrobeat britannico annuncia il disco d’esordio Could We Be More la cui uscita è prevista per il 5 agosto 2022 per Brownswood.

Parlando delle origini di Could We Be More, la leader del collettivo Sheila Maurice-Grey dice:

Penso che i luoghi da cui proveniamo abbiano influenzato il modo in cui scriviamo e suoniamo. Tutti noi arriviamo da background diversi, ma la cosa che ci unisce è che amiamo e apprezziamo l’afrobeat e l’high life del Ghana, che si tratti di Ebo Taylor o di Pat Thomas. Per me, la musica e il soul nigeriani sono parte della mia vita, quindi la sento mia e sono felice di ricreare musica che conosco e che mi riempie di orgoglio. Sheila Maurice-Grey

I Kokoroko sono uno degli ensemble più rappresentativi del nuovo corso jazz londinese. La band è un vivido esempio del futuro della musica britannica: a oggi hanno pubblicato solo 7 brani con cui hanno collezionato oltre 60 milioni di stream solo su Spotify. La loro Abusey Junction del 2018 è diventata un caso mediatico e un successo virale raro nella scena jazz.

In attesa di ascoltare i 15 brani che compongono Could We Be More, godiamoci questi primi due estratti dall’album di debutto dei Kokoroko. (La redazione)