Arcade Fire. «WE» è il sesto album di inediti della band indie rock canadese

A cinque anni di distanza dall’ultimo album di inediti, Everything Now del 2017, gli Arcade Fire tornano con un nuovo album dal titolo WE.

Si tratta del sesto album della band indie rock canadese, un lavoro discografico registrato in molteplici location come New Orleans, El Paso e Mount Desert Island e prodotto da Nigel Godrich assieme ai membri della band, nonché marito e moglie, Win Butler e Régine Chassagne.

Il viaggio catartico di WE segue un arco ben definito che parte dall’oscurità e arriva alla luce. L’album, in uscita il 6 maggio 2022, è stato anticipato dal primo singolo The Lightning I, II.