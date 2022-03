Il ritorno dei Management con il rework di «Pornobisogno» feat. Fumettibrutti

1 Minuto

A distanza di dieci anni dal clamoroso debutto con Auff!!, i Management (precedentemente Management del dolore post-operatorio) tornano sulle scene siglando con Garrincha Dischi un nuovo capitolo discografico, che si apre con una dirompente versione del celebre singolo Pornobisogno arricchita da una formazione inedita e innovativa.

Il brano, in uscita oggi 18 marzo 2022, vede infatti la partecipazione straordinaria dell’illustratrice Fumettibrutti, nome d’arte di Josephine Yole Signorelli, grande fenomeno del fumetto italiano, che oltre a disegnare la copertina ha prestato per la prima volta la sua voce in una canzone.

La produzione è, invece, curata dalla crew di VillaBoloS, collettivo di producer capitanato da Andrea Sollo Sologni, bassista dei Gazebo Penguins nonché produttore già al lavoro con artisti come Salmo.

Una collaborazione insolita ed originale, nata per rendere omaggio ad una delle band più trasgressive e provocatorie della scena musicale italiana, restituendo una versione ancor più irriverente di quel singolo rivoluzionario che, all’epoca, ruppe tutti gli schemi. (La redazione)