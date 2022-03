Angel Olsen. Un nuovo album tra amore, consapevolezza e dolore.

Lo stile e le caratteristiche di Angel Olsen sono ben riconoscibili e la sua voce è una delle più intense del panorama contemporaneo.

Il 3 giugno 2022 esce per Jagjaguwar il nuovo album della cantautrice Angel Olsen dal titolo Big Time, un disco che parla di lutti, ma anche di libertà e gioia.

Big Time è stato scritto durante il periodo in cui Angel Olsen si stava dichiarando queer, vivendo la sua prima esperienza di amore in tal genere. Un momento luminoso e ottimista della sua vita permeato tuttvia da un profondo e stratificato senso di perdita.

Durante questo “processo di trasformazione”, o meglio di accettazione di se stessa, l’artista ha sentito il bisogno di fare coming out con i genitori, un ostacolo che stava evitando da tempo.

Big Time è nato come con un colpo di frusta, un rapido momento in cui dolore e amore si manifestano insieme, ed è la prova del valore di Angel Olsen all’interno della panorama americana e internazionale, ormai uno dei nomi principali del scena indipendente contemporanea.

Alcune esperienze ti fanno sentire come se avessi cinque anni, non importa quanto saggio o adulto pensi di essere. Finalmente, a 34 anni, ero libera di essere me stessa.

Angel Olsen