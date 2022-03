Kae Tempest, concerti in Italia. «The Line is a Curve» è il quarto album della musicista e poetessa britannica

1 Minuto

Dopo gli album Everybody Down (2014), Let Them Eat Chaos (2017) e The Book of Traps and Lessons (2019), l’8 aprile 2022 arriva The Line is a Curve, l’atteso quarto album della musicista e poetessa britannica Kae Tempest.

Prodotto dal suo storico collaboratore Dan Carey, il nuovo disco della Tempest parla di vergogna, ansia, isolamento con l’invito ad abbracciare la natura ciclica del tempo, della crescita e dell’amore.



Kae Tempest sarà in Italia per tre imperdibili date: il primo dicembre al Magnolia di Milano, il 2 dicembre al Largo Venue di Roma e il 3 dicembre 2022 al Locomotiv di Bologna.

Ascolta No Prizes, singolo estratto da The Line Is A Curve che vede la partecipazione di Lianne La Havas. (La redazione)