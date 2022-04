«Harry’s House» è il terzo album di Harry Styles. Guarda il video di «As It Was» diretto dalla regista ucraina Tanu Muino

1 Minuto

151 Parole

Harry’s House è il terzo album in studio di Harry Styles (già cantante dei One Direction) in uscita il 20 maggio 2022.

Il nuovo disco del musicista e attore britannico Harry Edward Styles arriva a 3 anni di distanza dal precedente Fine Line.

Le 13 tracce che compongono Harry’s House sono state registrate dal 2020 al 2021 tra Regno Unito, Los Angeles e Tokyo.

Scritto da Harry insieme ai suoi collaboratori di lunga data, Kid Harpoon, Tyler Johnson e Mitch Rowland, Harry’s House è stato anticipato dal singolo As It Was accompagnato dal video girato a Londra e diretto dalla regista ucraina Tanu Muino.

Il cantante inglese sarà in concerto in Italia il 25 luglio all’Unipol Arena di Bologna e il 26 luglio 2022 al Pala Alpitour di Torino. (La redazione)