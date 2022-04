L’hip hop anni ’90 del rapper newyorkese Kid Capri. Ascolta il nuovo album «The Love»

1 Minuto

113 Parole

Classe 1967, David Anthony Love Jr. (aka Kid Capri), è un dj e rapper di New York con all’attivo tre album: The Tape del 1991, Soundtracks of the Streets del 1998 e The Love, quest’ultimo pubblicato il 7 febbraio 2022.

Cresciuto nel Bronx, Kid Capri – a dispetto della sua esigua produzione personale – ha una lunga esperienza nell’hip hop, cultura musicale che pratica fin da bambino.

The Love segna inaspettatamente il ritorno sulle scene musicali di una delle figure centrali dell’hip hop anni Novanta. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA