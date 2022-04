«Levity» è il nuovo album della band australiana The Stroppies

1 Minuto

178 Parole

Il 6 maggio 2022 sarà pubblicato su Tough Love Records Levity, il nuovo album della band di Melbourne, Australia, The Stroppies.

Levity è la prova della maturità degli Stroppies, un disco ragionato che porta lo stile della band australiana a un nuovo livello compositivo.

Whoosh!, l’esordio discografico sulla lunga distanza del 2019, aveva dimostrato la capacità della band di creare un jangle pop pulito e conciso, mentre Levity prende una strada diversa utilizzando una tavolozza di suoni più oscuri per creare il suo insieme impressionistico.

Nel nuovo album effetti fuzz e distorsione vengono utilizzati per aggiungere peso alle canzoni costruite su loop e pattern di batteria. Le canzoni di Levity colpiscono ancora con l’immediatezza che ha reso il loro debutto uno dei casi discografici indipendenti degli ultimi anni.

The Perfect Crime e Up To My Elbows sono i due singoli che anticipano Levity degli australiani The Stroppies. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA