I 40 partecipanti all’Eurovision Song Contest 2022

2 Minuti

458 Parole

Sono 40 le nazioni in gara alla 66a Eurovision Song Contest che si terrà a Torino, presso Palasport Olimpico, nelle due semifinali del 10 e 12 maggio e una finale prevista per il 14 maggio 2022.

A metà marzo 2022 sono stati resi noti tutti i partecipanti dell’Eurovision 2022. Parteciperanno di diritto alla finale Italia, Germania, Regno Unito, Francia e Spagna.

Esclusa dalla competizione canora la Russia, per via della barbara invasione dell’Ucraina voluta da Putin.

Ecco chi sono i 40 artisti

Sono stati svelati inoltre gli ordini di partecipazione alle semifinali dell’Eurovision Song Contest 2022 che, come detto, si terranno rispettivamente martedì 10 e giovedì 12 maggio.

Prima semifinale: martedì 10 maggio 2022

1. Albania: Ronela Hajati – Sekret

2. Latvia: Citi Zēni – Eat Your Salad

3. Lithuania: Monika Liu – Sentimentai

4. Switzerland: Marius Bear – Boys Do Cry

5. Slovenia: LPS – Disko

6. Ukraine: Kalush Orchestra – Stefania

7. Bulgaria: Intelligent Music Project – Intention

8. Netherlands: S10 – De Diepte

9. Moldova: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

10. Portugal: MARO – Saudade, Saudade

11. Croatia: Mia Dimšić – Guilty Pleasure

12. Denmark: REDDI – The Show

13. Austria: LUM!X feat. Pia Maria – Halo

14. Iceland: Systur – Með Hækkandi Sól

15. Greece: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

16. Norway: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

17. Armenia: Rosa Linn – Snap

Votazioni prima semifinale:

Francia (Alvan & Ahez – Fulenn)

Italia (Mahmood & Blanco – Brividi)

Seconda semifinale: giovedì 12 maggio 2022

1. Finland: The Rasmus – Jezebel

2. Israel: Michael Ben David – I.M

3. Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

4. Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade To Black

5. Georgia: Circus Mircus – Lock Me In

6. Malta: Emma Muscat – I Am What I Am

7. San Marino: Achille Lauro – Stripper

8. Australia: Sheldon Riley – Not The Same

9. Cyprus: Andromache – Ela

10. Ireland: Brooke – That’s Rich

11. North Macedonia: Andrea – Circles

12. Estonia: Stefan – Hope

13. Romania: WRS – Llámame

14. Poland: Ochman – River

15. Montenegro: Vladana – Breathe

16. Belgium: Jérémie Makiese – Miss You

17. Sweden: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

18. Czech Republic: We Are Domi – Lights Off

Votazioni seconda semifinale:

Germany (Malik Harris – Rockstars)

Spain (Chanel – SloMo)

United Kingdom (Sam Ryder – SPACE MAN)

L’ordine di esecuzione della Gran Finale sarà determinato nelle prime ore di venerdì 13 maggio, dopo la seconda semifinale. Come Paese ospitante, l’Italia è già stata estratta a sorte per esibirsi dalla 9a posizione sabato 14 maggio 2022. (La redazione)