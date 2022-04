«Riderless Horse» è il nuovo disco di Nina Nastasia. Ascolta il singolo «Just Stay in Bed»

Dopo 12 anni di attesa Nina Nastasia torna con un nuovo album dal titolo Riderless Horse, la cui uscita è prevista il 22 luglio 2022 per Temporary Residence.

Come per i precedenti album anche il nuovo Riderless Horse è stato prodotto dal guru della scena indipendente Steve Albini. Si tratta del primo lavoro pubblicato dalla cantautrice folk americana dopo la tragica perdita del marito, musicista e compagno di band Kennan Gudjonsson.

Nina Nastasia racconta così la genesi del nuovo disco.

Non registravo un album dal 2010. Avevo deciso di smettere con la musica qualche anno dopo l’uscita di “Outlaster”, a causa dell’infelicità, del caos travolgente, della malattia mentale e del mio rapporto tragicamente disfunzionale con Kennan (il marito, produttore e musicista Kennan Gudjonsson). Creare musica è sempre stato uno sfogo positivo nei momenti difficili, ma alla fine è diventato una fonte di assoluta miseria.

Kennan, un gatto, e io abbiamo vissuto in un monolocale a New York per 25 anni, trovando il modo di sopravvivere mentre facevo dischi e andavamo in tour. Il nostro appartamento era il luogo in cui le persone venivano, mangiavano, bevevano, suonavano musica e usavano la nostra vasca. Era una bella casa, ma si stava sgretolando come la nostra relazione. Ci amavamo. Eravamo la famiglia l’uno dell’altro, ma c’erano continui abusi, controlli e manipolazioni. Ci siamo nascosti. Non volevamo che nessuno vedesse quanto potrebbero diventare brutte le cose, quindi siamo sempre più isolati dai nostri amici e dalla nostra famiglia. Eravamo persi. Il 26 gennaio 2020 ho preso la decisione di separarmi e vivere separati e il 27 gennaio Kennan si è suicidato. Posso solo provare tristezza e senso di colpa per questo. Forse avrò altre reazioni in seguito.

“Riderless Horse” documenta il dolore, ma segna anche momenti di potenziamento e una vera felicità nello scoprire le mie capacità. Steve Albini ha prodotto questo disco con me e Greg Norman. Noi tre siamo vecchi amici e abbiamo registrato il disco in una pensione costruita sul mare, simile ad un faro, che due miei carissimi amici hanno a Esopus, New York. Era esattamente l’ambiente giusto per lavorare su questo disco. Abbiamo pranzato tutti insieme, pianto, riso e raccontato storie. È stato perfetto. Mi ha fatto capire quanto amo scrivere, suonare e registrare musica. Succedono cose terribili. Erano cose terribili. Quindi tra tante cose ho scelto di fare un disco.

Nina Nastasia