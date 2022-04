«You Belong There» è il debutto da solista di Daniel Rossen (Grizzly Bear, Department of Eagles)

1 Minuto

You Belong There è il tanto atteso album di debutto da solista di Daniel Rossen, già membro fondamentale delle band Grizzly Bear e Department of Eagles.

Realizzato quasi in ogni sua parte dallo stesso Rossen, You Belong There espande le sue capacità di autore e polistrumentista lanciandosi in nuove esplorazioni sonore, suonando – oltre la chitarra – strumenti come clarinetto e contrabbasso.

Pubblicato l’8 aprile 2022 da Warp Records, You Belong There di Daniel Rossen è in streaming su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

