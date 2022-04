Ivan Urgant. Il popolare showman russo è stato mandato in vacanza da Pervyj Kanal

1 Minuto

188 Parole

Del popolare show satirico Evening Urgant ideato e condotto da Ivan Urgant, che all’indomani della barbara invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin aveva scritto su Instagram «Paura e dolore. No alla guerra» e che subito dopo questa dichiarazione si è visto chiudere il suo programma televisivo sul primo canale russo per «importanti motivi socio-politici», non si ha ancora alcuna notizia.

Lo showman russo, noto in Italia per il suo divertente e celebre show satirico di capodanno intitolato Ciao, l’11 marzo 2022 ha postato una sua foto, sempre su Instagram, scrivendo: «Niente panico. Mi hanno mandato in vacanza, ci andrò, ma tornerò presto», anche se al momento non si hanno notizie sul ritorno di Ivan Urgant sul canale della TV di stato russa.

L’unico “segnale di vita” è stato dato il 16 aprile 2022, quando nel giorno del suo quarantaquattresimo compleanno, postando una sua foto con il seguente commento: «44/10».

Questa vicenda è l’ennesima dimostrazione di come il legittimo, pacifico e democratico dissenso pubblico dei cittadini russi, in qualsiasi forma, soprattutto mediatica, non sia consentito dal regime autoritario e totalitario della Russia di Putin. (La redazione)