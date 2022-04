Roma 2022. Torna il concertone del primo maggio

1 Minuto

Torna il Concertone del Primo Maggio dal palco di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma con tanti musicisti e band del panorama contemporaneo e non solo: da La Rappresentante di Lista, Luchè, Coez, Rancore, Coma_Cose, Willie Peyote a Carmen Consoli, Extraliscio, Bandabardò, Luca Barbarossa, Ornella Vanoni, passando per Mara Sattei, Tommaso Paradiso, Angelina Mango e molti altri ancora.

Il concertone sarà condotto anche quest’anno da Ambra Angiolini e, come di consueto, verrà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, domenica 1 maggio 2022 dalle ore 15.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. (La redazione)