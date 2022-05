I Tristi con il nuovo singolo «Amore chimico»

I Tristi sono un progetto solista indipendente nato dalla mente del ligure Simone Cavazzoni che il primo dicembre 2017 decide di caricare su YouTube il video di Palazzi.

Ed è proprio quel brano, Palazzi, che fa guadagnare a I Tristi una discreta visibilità che nel 2019 culmina con l’esibizione in Piazza San Giovanni di Roma al Concerto del Primo Maggio, grazie alla vittoria del contest 1MNext.

Il resto è storia recente con I Tristi che tornano a pubblicare – dopo Il ritorno al cimitero dello scorso gennaio – un nuovo singolo dal titolo Amore chimico, una ballata da pugni nello stomaco, energica e commovente.

Amore chimico è un mix di sonorità grunge e shoegaze. Le chitarre distorte e lontane sono protagoniste del sound nostalgico e sporco di questa canzone, che anticipa un possibile album.

Il brano è stato mixato e masterizzato da Erik Thorsheim, produttore di Boy Pablo, che ha dato al sound un taglio internazionale. Buon ascolto. (La redazione)

