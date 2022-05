La compilation benefica per l’Ucraina firmata da Anti- Records

1 Minuto

111 Parole

La storica etichetta discografica di Los Angeles Anti- ha realizzato una compilation per il popolo ucraino il cui ricavato andrà totalmente a Medici senza frontiere.

Pubblicata il primo aprile 2022, Ukraine Benefit Compilation vede la partecipazione di 16 artisti: dalla traccia iniziale di Mavis Staples con We Shall Not Be Moved alla conclusiva Day After Tomorrow (live) di Tom Waits, passando per Jara dei Fleet Foxes e Dirty Knife di Neko Case.

Buon ascolto, ma soprattutto, Stop the War! (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA