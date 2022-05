«Follow Your Heart» è il nuovo album di Michael Franti & The Spearhead

2 Minuti

Il 3 giugno 2022 sarà pubblicato per Boo Boo Wax e Thirty Tigers Follow Your Heart, il dodicesimo album di Michael Franti & The Spearhead.

Work Hard And Be Nice, ultimo album in studio di Michael Franti, è uscito nel 2020 e includeva il singolo I Got You, uno dei più grandi successi dell’artista californiano.

Ora con Follow Your Heart si appresta a tornare in grande stile con un album che richiama il suo passato e il presente e che non mancherà di ammaliare i suoi numerosi fan in tutto il mondo e in Italia.

“Una cosa che ho imparato in questi ultimi due anni è che le persone hanno bisogno di persone. Ho scritto molte canzoni sulla connessione, la resilienza e la ricerca della luce, anche in mezzo a tutta la follia. Da qualche parte lì dentro troviamo resilienza e spero che “Follow Your Heart” dia ai fan il coraggio di continuare a cercare e mantenere quella perseveranza”. Michel Franti

Il nuovo album è anticipato dal singolo e titletrack Follow Your Heart.

È bene ricordare, inoltre, che Michael Franti & The Spearhead saranno in Italia il 3 febbraio 2023 per una data esclusiva al Circolo Magnola di Milano. (La redazione)