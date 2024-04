Giuliano Gabriele con «Basta!»

Giuliano Gabriele, noto per i suoi meticciati musicali che mescolano sonorità antiche e contemporanee, pubblica il suo nuovo album dal titolo Basta!, un disco che vede la luce contemporaneamente in Italia e in Francia. Il cantautore e organettista ciociaro, attraverso dieci brani inediti, offre una visione profonda e penetrante della musica folk contemporanea, mettendo in luce le frustrazioni, le paure e l’impotenza della vita quotidiana.

Le sonorità di Basta! sono intrise del linguaggio trasversale della world music, con radici profonde nel ricco patrimonio ritmico del Sud Italia. Queste melodie sono ulteriormente impreziosite dalla collaborazione con talentuosi musicisti e dall’estro di Martin Meissonnier, celebre produttore francese che ha lavorato con nomi illustri come Fela Kuti, Khaled e Robert Plant.

L’album ci immerge in una dimensione sperimentale dove strumenti tradizionali come l’organetto, il tamburo a cornice, la viola, la lira calabrese, il bouzouki e la chitarra battente si fondono armoniosamente con elementi moderni come batteria, basso, chitarra elettrica, synth e programmazioni. Questo connubio sonoro è perfettamente amalgamato con i contenuti letterali dell’album, che affrontano temi duri e scomodi come il potere, la paura, i conflitti, i disastri ambientali, le mafie, i migranti e le ingiustizie quotidiane.

Basta! non è solo un album, ma un grido d’allarme, un appello al risveglio delle coscienze. È la voce dell’indignazione che sollecita a riflettere, reagire, muoversi e danzare per esorcizzare il male comune. Con questo lavoro, Giuliano Gabriele ci invita a prendere coscienza delle ingiustizie del mondo contemporaneo e a impegnarci attivamente per un cambiamento. (La redazione)