Il ruttino di Mahmood durante la conferenza stampa dell’Eurovision 2022

Durante la conferenza stampa dell’Eurovision Song Contest 2022, al cantante italiano Mahmood è scappato un rutto a microfono aperto.

Nulla di trascendentale, naturalmente, se non che l’accaduto è avvenuto in piena conferenza stampa davanti a tanti giornalisti di tutto il mondo.

Come si può vedere dal video, che è diventato immediatamente virale, Mahmood è seduto di fianco a Blanco quando, improvvisamente, gli scappa il ruttino. L’imbarazzo è evidente.

In questi giorni al Pala Alpitour di Torino si stanno svolgendo le prove dell’Eurovision 2022 che si terrà il 10, 12 e 14 maggio.

Mahmood e Blanco rappresenteranno l’Italia con il brano Brividi. A proposito: perché non partecipate al nostro sondaggio? (La redazione)

