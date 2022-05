Chi vincerà l’Eurovision Song Contest 2022? Partecipa al nostro sondaggio

1 Minuto

Il 10, 12 e 14 maggio al Pala Alpitour di Torino andrà in scena l’Eurovision Song Contest 2022.

Saranno 40 gli artisti in gara che rappresenteranno 40 nazioni diverse.

Cantanti e band che a partire da oggi potrai votare per gioco anche sul nostro sito, in maniera da stilare la nostra personalissima classifica.

Dalla lista manca la Russia, in quanto esclusa per invaso l’Ucraina, e l’Ungheria che non parteciperà alla competizione musicale poiché – secondo alcune fonti giornalistiche – non in linea con i valori tradizionali del Paese di Viktor Orbán, anche se allo stato attuale non vi è stata alcuna motivazione ufficiale.

Per partecipare al nostro sondaggio, c’è tempo fino alla sera del 14 maggio 2022. (La redazione)