David di Donatello 2022. Ecco i vincitori dei premi

Si è svolta martedì 3 maggio 2022, presso gli Studi di Cinecittà di Roma, la 67ª edizione dei David di Donatello.

A vincere il premio più ambito come “Miglior film” è stato (scusate il gioco di parole) È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. Il cineasta partenopeo si è aggiudicato anche il riconoscimento della giuria come “Miglior regia“.

La profondità degli abissi di Manuel Agnelli, scritta per il film Diabolik, vince invece il premio come “Miglior canzone“.

Ecco la lista di tutti i vincitori

Miglior film

È stata la mano di Dio, regia di Paolo Sorrentino

Miglior regia

Paolo Sorrentino – È stata la mano di Dio

Miglior regista esordiente

Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella – Ariaferma

Migliore sceneggiatura adattata

Monica Zapelli, Donatella Di Pietrantonio – L’Arminuta

Miglior produttore

Andrea Occhipinti, Stefano Massenzi e Mattia Guerra per Lucky Red, Gabriele Mainetti per Goon Films con RAI Cinema – Freaks Out

Migliore attrice protagonista

Swamy Rotolo – A Chiara

Miglior attore protagonista

Silvio Orlando – Ariaferma

Migliore attrice non protagonista

Teresa Saponangelo – È stata la mano di Dio

Miglior attore non protagonista

Eduardo Scarpetta – Qui rido io

Migliore autore della fotografia

Daria D’Antonio – È stata la mano di Dio (ex aequo)

Michele D’Attanasio – Freaks Out (ex aequo)

Miglior compositore

Nicola Piovani – I fratelli De Filippo

Migliore canzone originale

La profondità degli abissi (musica e testo di Manuel Agnelli, interpretata da Manuel Agnelli) – Diabolik

Miglior scenografo

Massimiliano Sturiale e Ilaria Fallacara – Freaks Out

Miglior costumista

Ursula Patzak – Qui rido io

Miglior truccatore

Diego Prestopino, Emanuele De Luca, Davide De Luca – Freaks Out

Miglior acconciatore

Marco Perna – Freaks Out

Miglior montatore

Massimo Quaglia e Annalisa Schillaci – Ennio

Miglior suono

Ennio

Migliori effetti speciali visivi

Stefano Leoni – Freaks Out

Miglior documentario

Ennio, regia di Giuseppe Tornatore

Miglior cortometraggio

Maestrale, regia di Nico Bonomolo

Miglior film internazionale

Belfast, regia di Kenneth Branagh

David Giovani

È stata la mano di Dio, regia di Paolo Sorrentino

David speciale

Giovanna Ralli

Sabrina Ferilli

Antonio Capuano

David dello spettatore

Me contro Te – Il film: Il mistero della scuola incantata, regia di Gianluca Leuzzi