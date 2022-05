Belle and Sebastian con il nuovo album «A Bit of Previous»

1 Minuto

206 Parole

A Bit of Previous è il classico album dei Belle and Sebastian, un disco pieno di belle canzoni e melodie che non si tolgono affatto dalla testa, con testi che ci fanno sorridere, riflettere e talvolta anche intristire.

Pubblicato il 6 maggio 2022 per Matador Records, A Bit of Previous è un album autoprodotto e registrato dai Belle and Sebastian con il contributo di Brian McNeil, Matt Wiggins, Kevin Burleigh e Shawn Everett.

Si tratta del disco più immediato, semplice e sincero della band pop britannica dai tempi di The Boy With The Arab Strap del 1998.

Con questo nuovo lavoro discografico, i Belle and Sebastian, pur invecchiando, continuano in qualche modo quel percorso iniziato nella seconda metà degli anni Novanta con le medesime dosi di umorismo, irriverenza, malinconia, energia, spavalderia e talento che li ha fatti diventare una delle formazioni più amate del Regno Unito.

Tutti i proventi del singolo If They’re Shooting At You, estratto da A Bit of Previous, guadagnati su Bandcamp saranno devoluti alla Croce Rossa per aiutare l’Ucraina. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA