Il buonumore di Danny Toeman in «Shake The Blues (Outta Your Shoes)»

1 Minuto

193 Parole

Il soulman londinese Danny Toeman presenta il suo nuovo singolo, Shake the Blues (Outta Your Shoes), una fetta esplosiva di uptempo funk in pieno stile James Brown, accompagnato da un lyric video dalle grafiche retrò.

Nel nuovo brano Toeman ci offre tre minuti e quindici secondi di chitarra wah wah, fiati al fulmicotone e breakbeat a rotta di collo, conditi dalle calde sonorità del rhythm and blues. È praticamente garantito che le membra del corpo si animeranno di vita propria e ci si dimenticherà momentaneamente dei problemi.



Di fatto, Shake the Blues (Outta Your Shoes) è stata scritta da Toeman proprio come antidoto al cosiddetto “Blue Monday”, considerato il giorno più deprimente dell’anno. Con le sue ritmiche trascinanti e groove da presa a bene ci invita a lasciarci andare a un ballo scatenato, con il conseguente rilascio di endorfine.

Contro il logorio della vita moderna allora, premete play su Shake the Blues (Outta Your Shoes) di Danny Toeman, che sia lunedì o qualsiasi altro giorno della settimana. (Adaja Inira)