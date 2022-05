Alti momenti di crisi è l’album di debutto dei Dejawood, progetto musicale nato a Roma nel 2019 dall’incontro di Andrea Proietti, Matteo Teodori e Luca Rossi.

Un disco che racchiude l’anima dei Dejawood che mette insieme un sound che sa essere desertico e urbano allo stesso tra costruzioni analogiche e strutture elettroniche, rivelando il volto di una formazione che mescola luci e ombre, momenti di lucidità con incoscienza.

Alti momenti di crisi, uscito il 6 maggio 2022 per Pioggia Rossa Dischi, è stato anticipato dai singoli Trenchtown, Uroboro e il più recente Simbolo. (La redazione)

