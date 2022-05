Einstürzende Neubauten. I concerti della formazione tedesca.

Il loro ultimo album in studio, a oggi, è Alles in Allem del 2020, disco che ha segnato il ritorno sulle scene della formazione tedesca Einstürzende Neubauten che si appresta a tornare a suonare dal vivo.

L’album e il tour delineano la quintessenza di questo straordinario gruppo di musicisti composto da Blixa Bargeld, Alexander Hacke, Nu Unruh, Jochen Arbeit e Rudi Moser.

Una formazione che, come nessun’altra al mondo, è stata in grado di guardare al futuro creando un microcosmo musicale suggestivo e sperimentale davvero unico. (La redazione)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.