Dead Can Dance. I concerti del duo anglo-australiano

I Dead Can Dance sono Lisa Gerrard (contralto) e Brendan Perry (baritono), formazione nata a Melbourne, in Australia, nell’agosto del 1981.

Il duo fin da subito si è contraddistinto come un elemento di profonda novità rispetto al rock che dominava in quel periodo, al punto da affermarsi come il più importante e influente progetto di quella corrente “gotica” nata come costola della darkwave a partire dai primi anni Ottanta.

I Dead Can Dance sono stati sempre affascinati dalle tradizioni popolari europee, non solo in termini musicali ma anche religiosi e spirituali. Prendendo ispirazione da questo, Brendan Perry ha esplorato le lunghe e consolidate feste primaverili e del raccolto che hanno avuto origine dalle pratiche religiose di Dioniso: una ricerca che, a oggi, ha portato alla nascita dell’ultimo album in studio del duo, pubblicato nel 2018, Dionysus. Un lavoro che si snoda in due atti attraverso sette movimenti che rappresentano le diverse sfaccettature del mito del dio greco e del suo culto e che assume la forma musicale di un oratorio in stile cinquecentesco. (La redazione)