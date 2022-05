Marco Di Noia con il nuovo brano «Camillevolt»

Dopo gli innovativi progetti discografici Elettro Acqua 3D, Leonardo da Vinci in pop e La sovranità dei robot, Marco Di Noia torna sulle scene con il nuovo brano Camillevolt.

Camillevolt rappresenta la conclusione di una ricerca che lo ha visto collaborare con i giovani designer del Laboratorio EDME della Scuola di Design del Politecnico di Milano al fine di creare una nuova e contemporanea maschera carnevalesca del capoluogo lombardo, sul modello della Commedia dell’Arte.

La figura protagonista del brano, battezzata – appunto – dagli studenti “Camillevolt” (che in dialetto milanese vuol dire “che ha mille volti”), ritrae una Milano caleidoscopica e frenetica, intersezione di suoni, colori e personaggi stereotipati.

Un’altra particolarità riguarda le sonorità del brano, che uniscono il rock-elettronico a potenti ritmiche, create con le registrazioni dei rumori di macchine da cucire, fresatrici, presse, flash fotografici ed altri macchinari afferenti alle industrie della moda e del design. (La redazione)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.