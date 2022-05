Muore Andrew Fletcher dei Depeche Mode

1 Minuto

È morto all’età di 60 anni, per cause ancora sconosciute, Andrew John Leonard Fletcher, più semplicemente noto come “Fletch”, tastierista e membro fondatore dei Depeche Mode.

A dare la notizia è stata la stessa formazione britannica attraverso il loro account Twitter.

Siamo scioccati e sopraffatti dalla tristezza per la scomparsa prematura del nostro caro amico, membro della famiglia e compagno di band Andy “Fletch” Fletcher. Fletch aveva davvero un cuore d’oro e c’era sempre quando avevi bisogno di supporto, di una vivace conversazione, di una buona risata o di una pinta fredda. I nostri cuori sono con la sua famiglia. Vi chiediamo di tenerlo nei vostri pensieri e di rispettare la privacy in questo momento difficile. Depeche Mode (Twitter)

Nel 2020 i Depeche Mode di Andrew John Leonard Fletcher sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. (La redazione)