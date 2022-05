La Notte. Il ritorno della band fiorentina con il nuovo, malinconico singolo «Amami sempre»

Dopo l’omonimo album d’esordio del 2015 e a quattro anni dall’uscita del loro secondo album Volevo Fare Bene, prodotto da Andrea Marmorini, la band fiorentina La Notte torna con un nuovo singolo intiolato, Amami sempre, in uscita venerdì 27 maggio 2022 per Woodworm.

Il brano, prodotto da Fabio Gargiulo (Francesca Michielin, Lo Stato Sociale e molti altri), è una richiesta d’amore universale e mette al centro la condivisione di un dolore comune che trova conforto solo nella connessione con l’altro.

È un pezzo pop dolce e malinconico, da ascoltare quando è ormai buio, e che segna una sorta di rito di passaggio tra ciò che la band è stata e il nuovo album, che uscirà prima della fine dell’anno.

La Notte è una band nata a Firenze che unisce città e provincia, unendole ma lasciandole separate. Scava nelle contraddizioni e nei paradossi che ognuno trova nei suoi percorsi di vita, l’amore debilitante, la profondità dei pensieri e la superficialità delle vite vissute male, l’apatia dei giorni sempre uguali e l’entusiasmo delle nuove esperienze. (La redazione)

