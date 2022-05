Steven Brown dei Tuxedomoon torna con un nuovo album da solista intitolato «El Hombre Invisible»

L’atteso album da solista di Steven Brown, già cofondatore dei Tuxedomoon, consegna al grande pubblico una raccolta ipnotica di canzoni inedite che prendono spunto dalla sua vita in Messico, dove i musicista risiede ormai da molti anni.

El Hombre Invisible, questo il titolo del disco di Brown, è incentrato su voci, melodie e testi che si muovono all’interno di un ambiente intimo, con arrangiamenti eleganti e spartani per chitarra, basso, corni occasionali e, naturalmente, il suo pianoforte e il suo sax.

L’album è stato registrato a Oaxaca con importanti musicisti locali, tra cui Lila Downs, che canta con Steven in Familias Ricas, Chris Haskett (ex Rollins Band) alla chitarra e e il compagno di Tuxedoom Luc van Lieshout alla tromba.

Le canzoni di El Hombre Invisible, uscite su Crammed Discs il 15 aprile 2022, sono state mixate a Berlino dal vecchio amico e socio musicale Nikolas Klau. (La redazione)

