Walter Celi e i suoi Blend Project con il nuovo singolo «Vero»

Il musicista e cantautore pugliese Walter Celi torna con Vero, nuovo singolo questa volta in italiano realizzato in compagnia dei suoi Blend Project.

Un brano che mescola piacevolmente e con stile rhythm and blues, soul e cantautorato italiano anni ‘70, attraverso il quale Celi si ribella alla vita frenetica che noi tutti conduciamo, alla passività che ne consegue, alle imposizioni, alle mode, alla ragione puntualmente deviata e influenzata dai media.

Con Vero, in uscita giovedì 26 maggio 2022, Walter Celi sceglie insomma di privilegiare l’istinto e le sue sensazioni, riappropriandosi finalmente della propria libertà. (La redazione)

