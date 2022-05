Le zoccole misteriose. Il ritorno della cult band abruzzese con l’album «Oltre la siepe»

Oltre la siepe è il nuovo album de Le zoccole misteriose, band di culto della scena underground abruzzese attiva dagli anni ’90 e tornata sulle scene con una formazione rinnovata e super affiatata.

Oltre al leader indiscusso del progetto Raffaele De Gregorio, l’attuale line-up della band vede il ritorno di Angelo Xunah Mirolli de Le Scimmie alla chitarra e l’arrivo di due importanti new entry: Davide Tenaglia alla batteria e Adele Fabiani al sax.

Interamente dedicato alla figura di Giacomo Leopardi, la quarta fatica discografica de LZM e si differenzia nettamente dalle produzioni precedenti: il punk degli esordi si è evoluto in una incendiaria miscela di stoner, hardcore e blues luciferino, ad altissimo tasso di groove. Il tutto accompagnato dai testi secchi, scarni e d’impatto di Raffaele De Gregorio, unico superstite della formazione originale.

Anticipato dal primo omonimo singolo e videoclip, Oltre la siepe è uscito ufficialmente il 20 maggio 2022 per la label vastese Frekete Records.

Famosa per l’impatto incendiario dei suoi live, nella sua venticinquennale carriera Le zoccole misteriose hanno collaborato con artisti del calibro di Umberto Palazzo e del noto fumettista underground abruzzese Marco Taddei. (La redazione)

