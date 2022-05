Flares on Film. Esce il terzo album «About Love, War and Electricity»

1 Minuto

Disco accolto positivamente dalla critica specializzata e anche da noi e che da oggi, 27 maggio 2022, esce in versione vinile, con una cover blu anziché marrone e due inediti in più rispetto alla versione cd uscita lo scorso novembre.

Stiamo parlando di About Love, War and Electricity, terzo album in studio dei pugliesi Flares on Film guidati da Filiberto Petracca.

L’uscita del nuovo album, disponibile a pagamento sia in formato fisico che digitale, è accompagnata dal secondo estratto The Eyes, il cui video è stato girato a Berlino da XVIIII e Giusy Cirillo con la direzione scenica di Angelo Petracca.

Un disco fatto di suoni digitali e programmazioni in stile synth mantecati a partiture acustiche, drumming, archi e brevi intermezzi di chitarre e voci, anche femminili, a testimoniare una certa pluralità di “controllo” che evidentemente riguarda ciascuno di noi. (Paolo Tocco)