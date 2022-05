Dog Pride Day 2022. Al via l’iniziativa a favore dei nostri amici a quattro zampe

2 Minuti

Al via domenica 29 maggio la 17a edizione del Dog Pride Day, iniziativa a favore dei nostri amici a quattro zampe nata nel 2006 da un’idea di Clara Miglino assieme a un gruppo di amici nonché appassionati cinofili.

Dove, quando e gli ospiti

L’evento si terrà a Montecatini Terme e partirà con un ‘anteprima intitolata Aspettando… il Dog Pride Day, prevista sabato 28 maggio alle ore 17 presso lo Stabilimento Tamerici, che vedrà la presentazione di due libri: Musica per cani. Canzoni per il migliore amico dell’uomo, di Luca D’Ambrosio e È per l’amore che si canta. Una vita da gigante, di Enrico Maria Papes. Entrambi gli incontri saranno moderati e condotti da Lorenzo Mei.

Domenica 29 maggio 2022 sarà invece il giorno vero e proprio del Dog Pride Day, con la partecipazione del conduttore e autore televisivo Marcello Masi, in qualità di Ospite d’Onore, e dell’attrice e conduttrice televisiva Marzia Fontana, in veste di Madrina.

Dog Pride day 2022 (programma e attività)

Il ritrovo di tutti i partecipanti (a due e quattro zampe) è previsto alle ore 9.00 di domenica 29 maggio presso il piazzale Fiamme Gialle di Montecatini Terme, antistante lo stabilimento termale Torretta, da dove partirà la passeggiata che attraverserà alcune vie del centro cittadino fino a raggiungere la “pineta” accompagnati dal Corpo Musicale “Don F. Martini” di Villa Basilica (Lucca).

A partire dalle ore 10.30 si terranno inveceincontri, esibizioni cinofile (agility dog, obbedienza…) ma anche premiazioni come, per esempio, le “adozioni del cuore”. La manifestazione si concluderà, sempre domenica 29 maggio, intorno alle ore 12.30. (La redazione)