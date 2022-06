L’album d’esordio di Charlie Hickey, tra ballate folk rock e passaggi pop.

1 Minuto

Nervous at Night è l’album d’esordio di Charlie Hickey, undici tracce in cui il cantautore americano descrive in dettaglio il passaggio sgraziato della vita tra l’adolescenza e l’età adulta.

Per questo suo primo album Charlie ha lavorato con un team di musicisti di primo piano: il capo dell’etichetta e amica d’infanzia Phoebe Bridgers, il produttore Marshall Vore e i colleghi musicisti Harrison Whitford, Christian Lee Hutson e Mason Stoops.

Pubblicato il 20 maggio 2022 da Saddest Factory, l’esordio di Charlie Hicks è un disco che si alterna tra ballate folk rock e passaggi dalle lucentezze pop. (La redazione)

