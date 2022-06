Magi Merlin con il nuovo disco «Gone Girl»

Magi Merlin è una musicista di stanza a Montreal, Canada, che si muove tra r&b e neo soul e che attraverso la propria musica ama esplorare temi quali identità, amore e crescita personale.

Dopo il singolo Drug Music e l’EP Free Grillz di febbraio 2022, l’artista canadese pubblicato Gone Girl, un disco di sette tracce uscito il 27 maggio scorso per Bonsound. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA

