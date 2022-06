«Euphonia Suite», il nuovo album di Eugenio Finardi con Raffaele Casarano e Mirko Signorile.

Katia è il nuovo brano di Eugenio Finardi che anticipa il disco in uscita a settembre 2022 dal titolo Euphonia Suite.

Euphonia Suite nasce dall’intesa quasi magica che si è sviluppata con il pianoforte suonato da Mirko Signorile e il sax di Raffaele Casarano che collaborano con Eugenio da più di dieci anni sempre alla costante ricerca del senso profondo della musica e della sua straordinaria capacità di metterci in contatto con l’assoluto cosmico.

Non è facile scegliere un singolo per presentare la suite Euphonia, perché è concepita per essere un’esperienza unica. Katia ne cattura l’essenza del suono e il racconto di un rito di passaggio inevitabile: Il primo indimenticabile Amore, quello inespresso ma struggente. Il primo incontro tra Dante e Beatrice, l’amore assoluto e immortale perché mai consumato. La grafica del lyric video, curata dal prestigioso Studio Convertino, rende omaggio allo stile manga, perché mi son reso conto di quanto ci si riconoscano i ragazzi di oggi, ed è ambientato nella città in cui sono cresciuto, Milano.

Pubblicato da Incipit Records, primo singolo tratto dall’album Euphonia Suite di Eugenio Finardi con Raffaele Casarano e Mirko Signorile. (La redazione)

