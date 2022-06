La line up del Bleech Festival 2022

Dopo tre anni di pausa dovuta all’emergenza sanitaria, torna Bleech Festival, la rassegna dedicata alla musica e alle arti giovanili presso la Corte Faggiola di Podenzano, Piacenza, la nuova suggestiva e magica location che dal primo al 4 settembre 2022 farà da cornice a quattro giorni di musica, degustazioni di vino, street food, mercatini, laboratori e molto altro ad ingresso gratuito.

Quest’anno il concept del festival è “Nuove euforie”, cioè ritrovare la felicità nell’aggregazione. Una fuga dalla città verso un luogo bucolico per riscoprire sé stessi e nuove euforie, dove il ritmo della musica incontra i sapori piacentini tra gli angoli di un’antica corte agricola.

Ecco il cartellone della sesta edizione del Bleech Festival.

Venerdì 2 settembre



DARGEN D’AMICO

TEAMCRO (Deriansky, Deepho, Michael Mills e 9DEN)

TEEEPEEE

Sabato 3 settembre

BNKR44

MEMENTO

NICOLAJ SERJOTTI

MANFREDI

Domenica 4 settembre

GAZEBO PENGUINS

MARCO FRACASIA

VISCONTI

CLAUSCALMO

Per l’occasione saranno presente un’area market con oltre 20 espositori da tutta Italia, uno spazio street food gourmet con prodotti tipici del nostro Paese, lezioni di yoga, escursioni ed esperienze per rendere le giornate del festival indimenticabili. (La redazione)

