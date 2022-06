Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa, la rassegna dell’estate 2022

Dal 2 luglio all’11 settembre 2022 tornano a Santa Marinella le serate estive in riva al mare con Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa.

Il programma, ricco e articolato con la musica protagonista in tutte le sue declinazioni, è in continuo aggiornamento. Di seguito alcuni degli artisti che si esibiranno.

Non mancherà il jazz con Danilo Rea, Roberto Gatto e il Fabrizio Bosso Quartet, la classica con la JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, i Solisti Aquilani e un Gran Gala della Lirica.

Il teatro con Ascanio Celestini, Edoardo Leo, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Neri Marcorè e la comicità con Valerio Lundini & i Vazzanikki, Maurizio Battista, Francesca Reggiani, Caterina Guzzanti con Arianna Gaudio e Federico Vigorito, Pierluca Mariti e Ruggero de I Timidi.

Al Castello di Santa Severa è in arrivo dunque un’estate bellissima. (La redazione)

Il programma di Sotto il cielo del castello di Santa Severa 2022



