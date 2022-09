Ascolta la playlist tratta dal libro «The Philosophy of Modern Song» di Bob Dylan

1 Minuto

Nel suo nuovo libro The Philosophy of Modern Song, Bob Dylan passa in rassegna oltre 60 canzoni di artisti: da Detroit City di Bobby Bare a Where or When di Diamond and The Belmonts, passando per Blue Moon di Elvis Presley e Big Boss Man di Jimmy Reed.

Seguendo l’indice del nuovo libro del cantautore e Premio Nobel per la letteratura, abbiamo realizzato la relativa playlist su Spotify. Buon ascolto. (La redazione)

