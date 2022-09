Bob Dylan. «The Philosophy of Modern Song» è il suo nuovo libro

2 Minuti

The Philosophy of Modern Song è il nuovo libro di Bob Dylan dai tempi di Chronicles. Volume One del 2004 e da quando ha vinto il Premio Nobel per la letteratura nel 2016.

Con questa sua nuova opera letteraria Dylan, che ha iniziato a lavorare al libro nel 2010, offre una sorta di masterclass sull’arte e sulla scrittura delle canzoni.

In The Philosophy of Modern Song vengono passate in rassegna oltre 60 canzoni di artisti: da Stephen Foster a Elvis Costello, passando per Hank Williams e Nina Simone.

Analizza quella che lui chiama “la trappola delle rime facili”, spiega come l’aggiunta di una singola sillaba può sminuire una canzone e spiega persino come il bluegrass si riferisca all’heavy metal.

Un libro scritto nella prosa unica che contraddistingue Bob Dylan con pezzi misteriosi e volubili, commoventi e profondi e spesso divertenti.

Si parla di musica e di canzoni, ma in realtà The Philosophy of Modern Song è una specie di meditazione e riflessione sulla condizione umana. In tutto il libro ci sono quasi 150 foto accuratamente curate e una serie di riff onirici che, presi insieme, assomigliano a un poema epico e si aggiungono alla trascendenza del lavoro.

Nel 2020, con l’uscita del suo eccezionale album Rough and Rowdy Ways, Dylan è diventato il primo artista ad avere un album nella Top 40 di Billboard in ogni decennio a partire dagli anni ’60.

The Philosophy of Modern Song, in uscita il primo novembre 2022, contiene molto di ciò che ha imparato sulla sua arte in tutti questi anni e, come tutto ciò che fa Dylan, è un traguardo artistico epocale. (La redazione)