Nel blu dipinto di blu (Volare) tra le canzoni scelte da Bob Dylan

1 Minuto

152 Parole

Come molti di voi già sanno, il primo novembre 2022 sarà pubblicato il nuovo libro di Bob Dylan dal titolo The Philosophy of Modern Song.

Un lavoro editoriale che il cantautore americano ha iniziato a scrivere nel 2010 e in cui analizza oltre 60 canzoni da lui stesso scelte.

Tra le canzoni passate in rassegna da Bob Dylan c’è anche Nel blu dipinto di blu del nostro Domenico Modugno, conosciuta e registrata anche come Volare.

La canzone, scritta nel 1958 da Migliacci e lo stesso Modugno che ne fu anche l’interprete, venne presentata all’ottava edizione del Festival della canzone italiana in coppia con Johnny Dorelli.

Nel blu dipinto di blu vinse Sanremo 1958 diventando una delle canzoni italiane più famose nel mondo, al punto che anche Dylan l’ha inserita nel suo libro The Philosophy of Modern Song. Basta andare all’indice e cercare a pagina 153 Volare. (La redazione)