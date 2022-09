Il contezioso tra Beppe Vessicchio e la RAI

“Sono ben felice e orgoglioso della decisione di AFI, AUDIOCOOP e GETSOUND di intervenire nel contenzioso da me avviato, per sostenere i medesimi principi di diritto da me invocati; si badi bene, solo in diritto e non anche nel merito, poiché quel principio giuridico deve valere per me, come per gli altri produttori discografici che si trovano nelle mie stesse condizioni. Proprietari di registrazioni che RAI ha utilizzato per anni e che oggi si rifiuta di remunerare come legge disporrebbe. Sarà una sfida di Davide o tanti Davide contro Golia? Può darsi, ma io ho piena fiducia nella Giustizia Italiana, e confido che il mio ‘giudice a Berlino’ alla fine accerterà la verità. Un sentito e speciale ringraziamento al Presidente Sergio Cerruti che più di tutti ha ritenuto fondate le mie ragioni. Auspico che il suo sia l’esempio per le altre associazioni di categoria ad attivarsi in tal senso”.

Beppe Vessicchio