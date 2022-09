Moby e Nicola Sirkis insieme in «This Is Not Our World»

1 Minuto

146 Parole

Moby e Nicola Sirkis si “mettono in società” per dare vita a questo nuovo singolo dal titolo This Is Not Our World (Ce n’est pas notre monde).

Il brano, originariamente scritto e prodotto da Moby, vede l’artista americano esibirsi insieme al frontman della band francese Indochine, che è stato attratto dal messaggio potente di This Is Not Our World fin dal primo ascolto.

Nicola trasforma questa versione, cantata in parte in francese, in un sorta di inno internazionale che parte dal profondo del cuore grazie a un testo emozionante.

Il video di This Is Not Our World (Ce n’est pas notre monde), girato tra Parigi e Los Angeles, è stato diretto da Jean-Charles Charavin che è riuscito a mettere in luce il volto di un mondo sempre più decadente e irriconoscibile. (La redazione)