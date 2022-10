2 Minuti

Non sappiamo dirvi se la Pandemia da Covid-19 sia stata “debellata definitivamente” o declassata in qualche modo a “semplice influenza” (in fondo siamo solo appassionati di musica e dischi).

Quello che tuttavia possiamo accertare, usando naturalmente tutta la cautela e la scaramanzia del momento, è che allo stato attuale l’obbligo dell’uso delle mascherine è limitato, fino al 31 ottobre 2022, alle sole strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e altri luoghi simili come previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute (leggi qui).

Un’altra cosa che possiamo affermare, questa volta con una certa e quasi sfacciata sicurezza, è che – corna facendo – allo stato attuale il lockdown da Pandemia è solo un lontano ricordo.

Per chi lo avesse già rimosso dai ricordi – ovviamente, ne dubitiamo – le “misure di confinamento” del 2020 hanno rappresentato, per l’Italia così come per la gran parte del mondo, un periodo in cui la libera circolazione delle persone, a causa del Covid-19, era limitata fortemente per evidenti e importanti motivi di salute pubblica.

Un periodo storico che ha relegato tutti, tranne medici e operatori sanitari, in una sorta di clausura e inattività tale da destabilizzare lo stile di vita dell’intera collettività, modificando quindi le condizioni economiche, politiche, culturali, ambientali, sociali e persino psichiche.

Un momento particolarmente difficile per l’umanità che, tuttavia, è stato anche motivo di riflessione e stimolo creativo per tantissimi musicisti e artisti in generale.

È per questo che oggi, alla luce di una “nuova normalità”, vi proponiamo – sempre toccando ferro – questa playlist dal titolo “10 canzoni post-lockdown”. (La redazione)

01 – THE SMILE. Open the Floodgates

02 – FONTAINES D.C. – I love you

03 – KAE TEMPEST. These are the days

04 – LNDFK. Takeshi

05 – SPIRITUALIZED. Best Thing You Never Had (The D Song)

06 – BETH ORTON. Weather Alive

07 – YEAH YEAH YEAHS. Burning

08 – KENDRICK LAMAR – Worldwide Steppers

09 – NU GENA. Tienaté

10 – EDDA. Carlo Magno