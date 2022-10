David Garrett. La rockstar del violino dal vivo in Italia

1 Minuto

144 Parole

Ritorna in Italia per gli ultimi 3 show del suo Alive Tour 2022 nel nostro Paese, David Garrett, virtuoso e rockstar del violino, che si esibirà accompagnato dalla propria band il 6 ottobre all’Unipol Arena di Bologna, l’8 al Pala Onda di Bolzano e infine domenica 9 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova e non a Conegliano Veneto come inizialmente annunciato.

“Alive” unisce tante emozioni e umori diversi, ma prima di ogni altra cosa riguarda l’urgenza di vivere, il desiderio di ritornare, finalmente, vivo per davvero. Sono canzoni motivanti, cariche di energia, della brama di vita, di emozioni. David Garrett

Intimo come un concerto in salotto, ma inebriante come uno show da stadio, Alive Tour segna un nuovo inizio per David Garrett, ma anche un ritorno alle origini. (La redazione)