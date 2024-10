Alessandro Cattelan alla guida di Sanremo Giovani: il nuovo talent verso Sanremo 2025

Alessandro Cattelan sarà il conduttore dei cinque appuntamenti di Sanremo Giovani, in programma in seconda serata su Rai 2 dal 12 novembre al 10 dicembre 2024. Questo format rappresenta un’importante novità nel percorso verso il celebre Festival di Sanremo, trasformandosi in un vero e proprio talent show volto a scoprire i nuovi talenti della musica italiana.

Un percorso di selezione verso Sanremo 2025

Il nuovo Sanremo Giovani sarà una piattaforma per i giovani artisti emergenti che sognano di calcare il palco del Teatro Ariston nel 2025. Le puntate saranno un’occasione per far conoscere al pubblico i partecipanti e il loro talento, mentre la Commissione Musicale valuterà le performance di ognuno. Questo viaggio musicale sarà segnato da sfide, successi e inevitabili eliminazioni, fino alla finale, Sanremo Giovani – Sarà Sanremo, prevista per il 18 dicembre.

Alessandro Cattelan: non solo Sanremo Giovani 2024

Oltre alla conduzione di Sanremo Giovani, Alessandro Cattelan avrà un ruolo di spicco anche durante il Festival di Sanremo 2025. A febbraio, infatti, condurrà il ritorno del celebre Dopofestival su Rai 1, in onda dall’11 al 14 febbraio 2025, dopo ogni serata del festival. L’annuncio è stato confermato dal Direttore Artistico Carlo Conti, segnando il ritorno di un format molto amato dagli appassionati del festival.

Un nuovo inizio per Sanremo e i suoi giovani talenti

Il 2024 segna l’inizio di una nuova fase per Sanremo Giovani, con una formula innovativa che punta a valorizzare e accompagnare i giovani artisti in un percorso completo, che dalla televisione li condurrà, potenzialmente, fino al palco del più importante festival musicale italiano. Alessandro Cattelan sarà la guida perfetta per questa avventura, grazie alla sua esperienza e capacità di raccontare storie di talento e passione. (La redazione)