«Cool It Down» è l’album che segna il ritorno degli Yeah Yeah Yeahs dopo 9 anni

Gli Yeah Yeah Yeahs ci hanno messo ben nove anni per realizzare il quinto album della carriera, Cool It Down – uscito il 30 settembre 2022 per Secretly Canadian – arriva infatti a nove anni di distanza da Mosquito del 2013.

Il disco si chiama “Cool It Down” ed è tratto da una canzone meno conosciuta dei Velvet Underground. Ho detto ad Alex Prager, il cui scatto abbellisce la copertina del disco, che la sua foto parla di temi importanti nella musica e riassume come mi sento esistenzialmente in questi tempi! Karen O degli Yeah Yeah Yeahs

Gli Yeah Yeah Yeahs sono una delle band di maggior successo degli ultimi 20 anni, influenti protagonisti della scena contemporanea indie rock e alternative. (La redazione)

