Piano City Napoli 2022, dal 13 al 16 ottobre

Prende il via il 13 ottobre Piano City Napoli 2022, festival partenopeo con oltre 100 eventi distribuiti in 17 posti pubblici della città di Napoli, tutte con ingresso gratuito fino a esaurimento posti tranne i principali che saranno a prenotazione obbligatoria.

Piano City Napoli, diffuso in molti luoghi della città dal centro alla periferia, vede sedi di prestigio come il Castel dell’Ovo, il Maschio Angioino, il Complesso Monumentale di S. Domenico Maggiore, la Basilica di S. Paolo Maggiore e molti altri.

Il Festival, che terminerà il 16 ottobre 2022, è aperto a qualsiasi genere musicale, dalla classica al jazz, dalla contemporanea al rock e al pop, tutti solo ed esclusivamente al pianoforte con la partecipazione di concertisti professionisti, appassionati e studenti.

Piano City Napoli valorizza la tradizione del pianoforte a Napoli e della Scuola Pianistica Napoletana. È un festival fatto dai napoletani per tutti coloro che amano Napoli e il pianoforte. (La redazione)

