Il tour nei club italiani di Manuel Agnelli

Il 30 settembre 2022 è uscito il primo album da solista di Manuel Agnelli dal titolo Ama il prossimo tuo come te stesso.

Il già leader e cantante degli Afterhours sarà in tour nei club italiani presentare il suo disco da solista uscito per Universal Music Italia.

Manuel Agnelli si esibirà dal vivo il 3 dicembre al Demodè Club di Bari, il 4 dicembre al Duel Club di Napoli, il 7 dicembre al CS Rivolta di Marghera (Venezia), l’8 dicembre al Viper Theater di Firenze, l’11 dicembre all’Alcatraz di Milano, il 14 dicembre all’Orion di Ciampino (Roma), il 16 dicembre al Vox di Nonantola (Modena), il 17 dicembre 2022 al Mamamia di Senigallia (Ancona).

Ama il prossimo tuo come te stesso, anticipato dai due singoli Proci e Signorina mani avanti, contiene inoltre La profondità degli abissi, brano scritto per la colonna sonora del film Diabolik dei Manetti bros. vincitore sia del David di Donatello che del Nastro d’argento come “Miglior canzone originale”. (La redazione)

