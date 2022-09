L’album da solista di Manuel Agnelli

Ama il prossimo tuo come te stesso è il primo album da solista di Manuel Agnelli, fondatore e frontman degli Afterhours.

Il disco, anticipato dai due singoli Proci e Signorina mani avanti, contiene inoltre La profondità degli abissi, brano scritto per la colonna sonora del film Diabolik dei Manetti bros. vincitore sia del David di Donatello che del Nastro d’argento come “Miglior canzone originale”

Ama il prossimo tuo come te stesso esce domani, venerdì 30 settembre 2022, per Universal Music Italia. (La redazione)

clicca qui e ascolta

